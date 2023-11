Oltre il delitto di Perugia, Rudy Guede ricomincia da un libro - VIDEO

Guede nel libro che ha presentato questa sera a Bologna parla della sua vita e anche della sera (la notte di Halloween del 2007) in cui morì la studentessa inglese Meredith Kercher

Rudy Guede a Bologna per presentare il suo libro "Il beneficio del dubbio. La mia storia". Insieme a lui, presso il convento di San Domenico il giornalista Pierluigi Vito, coautore del libro. Al tavolo, per parlare di errori giudiziari gli avvocati Domenico Truppa, Marco Baroncini e Massimo Zanetti, oltre al magistrato Stefano Dambruoso. Guede nel volume parla della sua vita e anche della sera in cui morì la studentessa inglese.