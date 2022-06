Donne in piazza per il diritto all'aborto: "Noi come il gioco dell'oca, costrette a tornare indietro" | VIDEO

Sono donne di tutte le età, dalle adolescenti fino alle nonne, quelle scese in Piazza del Nettuno per dire no a chi minaccia il diritto all'aborto. Dopo la storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha abolito il diritto federale a poter abortire, rappresentanti delle istituzioni e del Terzo settore hanno manifestato in piazza per sottolineare l'importanza dei diritti acquisiti dalle donne. "Un diritto è un diritto - afferma la vicesindaca Emily Clancy, presente in Piazza del Nettuno - non può essere rimosso. Non si possono fare decenni di passi indietro come successo negli Stati Uniti. Da lì arriva un messaggio oscuro e molto chiaro diretto al corpo delle donne: questo è un disegno repubblicano partito già anni fa e Trump è stato fondamentale in questo. Noi siamo in piazza per dire che in Italia questo non può e non deve accadere: la 194 non si tocca".