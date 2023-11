Nella Giornata mondiale dell’infanzia Bologna celebra l’accoglienza dei minori

Bologna città dell’accoglienza: non uno slogan ma, come diceva uno spot di qualche anno fa, una “solida realtà”. Certo, si può sempre far meglio, ma incontri come quello che si è tenuto nel pomeriggio di oggi al centro Katia Bertasi raccontano una realtà operosa e affiatata nell’accoglienza dei minori non accompagnati. Nella Giornata mondiale dedicata all’infanzia e all’adolescenza, il progetto SAI del Comune di Bologna, coordinato da Asp, ha raccontato le varie forme di accoglienza che la città è in grado di proporre. Si parla così di famiglie che accolgono dei ragazzi in casa propria, o che spendono il loro tempo nell’aiutarli a fare i compiti o ad accompagnarli a qualche visita medica. Ci sono poi i progetti più innovativi, come quello realizzato all’hub per minori Casa Merlani, che ha visto alcuni minori stranieri non accompagnati realizzare un corto animato che raccontasse il loro passato e i loro desideri. Partendo da alcune parole chiave, in italiano, si è arrivati dalla composizione di alcune illustrazioni, sia disegnate sia composte da collage, sulle quali si è poi basato il film animato che i ragazzi hanno confezionato e che è stato poi proiettato durante l’incontro di oggi.

“Oggi parliamo di minori stranieri non accompagnati, e lo facciamo in una giornata importante, che è la Giornata mondiale dell’infanzia – ha commentato l’assessore al Welfare del Comune di Bologna Luca Rizzo Nervo –. Oggi ci occupiamo delle storie di questi minori, delle forme di accoglienza che questa città assicura ma che a volte sfugge ad un dibattito che spesso si concentra sui numeri, sui problemi, sulle conseguenze della convivenza tra questi minori e la città, ma che trascura le loro storie, i loro sogni, le loro paure. Abbiamo bisogno di tenere presente che parliamo di ragazzi che fuggono da situazioni di pregiudizio e che cercano in Italia e in Europa il loro futuro. Noi siamo chiamati ad agire la nostra responsabilità e permettere loro di realizzare il più possibile i loro sogni. Ovviamente, tenendo questa prospettiva in un quadro educativo, che è come i servizi agiscono”.

“È un progetto con un approccio orizzontale – continua Rizzo Nervo – figlio di una modalità orizzontale che coinvolge la città nell’accoglienza dei minori e con esperienze di vicinanza solidale. Oggi parliamo di famiglie che accompagnano e assistono nel loro percorso famiglie o persone che hanno elementi di fragilità, e in questo caso minori che hanno percorsi di cittadinanza da realizzare. È un’esperienza che nasce con il supporto del sistema pubblico ma che coinvolge pienamente la città: è un’idea di welfare non top-down, ma che coinvolge nelle soluzioni di welfare la città stesa” conclude l’assessore.