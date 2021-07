Atterra al Marconi con un chilo mezzo di eroina: arrestato trafficante|VIDEO

Un 27enne di origini nigeriane è stato arrestato per traffico di stupefacenti all'aeroporto Guglielmo Marconi dai funzionari ADM e dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

L'uomo, in arrivo dalla Nigeria via Istanbul, è stato immediatamente segnalato dalle unità cinofile in forza al reparto, è stato sottoposto a controllo e ha, da subito, manifestato segnali di nervosismo, "invitando" i funzionari e i militari a svolgere accertamenti più approfonditi.

All’interno di uno zaino infatti, era stato ricavato un doppiofondo nella fodera dello schienale, dove è stata rinvenuta una busta sigillata contenente eroina, per un peso complessivo 1,6 chili. L'immissione della sostanza sul mercato, secondo stime prudenziali, avrebbe fruttato tra i 50/60.000 euro.

Il trafficante è stato quindi arrestato e rinchiuso alla Dozza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: "Il servizio si inquadra in un dispositivo di controllo volto alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, posto in essere da ADM e dalla Guardia di Finanza e presso gli spazi doganali, al quale contribuiscono anche la Polizia di Frontiera e i Carabinieri della locale Compagnia di Borgo Panigale" si legge nella nota.