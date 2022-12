Caro voli a Natale dal Marconi alla Sicilia: interviene l'Antitrust

"Abuso di posizione dominate", questa potrebbe essere la "diagnosi" a carico di alcune compagnie aeree dopo la segnalazione all'Antitrust di "presunte distorsioni della concorrenza derivanti dall’incremento dei prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia in corrispondenza delle festività natalizie" da parte di Codacons Sicilia che ritiene "tali aumenti dei prezzi riconducibili ad una precisa volontà collusiva delle compagnie aeree attive su tali tratte", si legge sull'ultimo bollettino dell'Autorità.

Le compagnie in questione sono Ryanair, Wizz Air, EasyJet” e ITA Airways, quest'ultima anche "partecipata".

Le tratte interessate da Ryanair sono Bologna – Palermo, Milano – Palermo, Torino – Palermo, Bologna – Palermo e Roma – Catania; ii) da ITA Airways sulle tratte Roma – Palermo, Torino – Palermo e Milano – Palermo; iii) da Wizz Air sulla tratta Milano – Catania.

Dalle varie comparazioni, si legge nel bollettino, emerge che "in prossimità delle festività natalizie, si assiste ad un innalzamento generale e consistente dei prezzi dei biglietti aerei"

L'istruttoria dell'Autorità

E' stata quindi avviata l'istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 287/90, nei confronti di Ryanair

DAC, Wizz Air Hungary Ltd, EasyJet Airline Company Limited, Italia Trasporto Aereo S.p.A. che avranno meno di due mesi di tempo per far pervenire la propria "difesa" alla Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza dell'Antitrust.