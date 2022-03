Aeroporto, Mazzoni: "Verso studio per rotte con meno rumore"

L'aeroporto di Bologna "ha annunciato che è in via di definizione la commissione a Enac di uno studio sulle rotte per minimizzare i sorvoli sulla città". Lo riferisce la presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni, all'indomani della Commissione aeroportuale che si è svolta ieri al Marconi.

Mazzoni, con un post su Facebook, spiega di aver partecipato alla riunione insieme all'assessora comunale alle Infrastrutture, Valentina Orioli. "Nell'occasione della ripresa dei lavori dopo una lunga pausa forzata dettata dalla pandemia- scrive la presidente di Quartiere- abbiamo portato le ragioni dei cittadini e delle cittadine del quartiere Navile rispetto all'impatto del rumore dei sorvoli in città".

L'aeroporto, dal canto suo, "ha annunciato che è in via di definizione la commissione a Enac di uno studio sulle rotte per minimizzare i sorvoli sulla città. Una notizia che ci rende felici e che conferma un buon clima di collaborazione", commenta Mazzoni.

Ora "continuiamo a perseguire l'obiettivo di rendere compatibile la convivenza aeroporto e città", aggiunge la presidente del Navile. Poche settimane fa, in vista della Commissione aeroportuale, Orioli aveva parlato in Consiglio comunale della volontà da parte del Comune di ottenere l'apertura di "uno studio sulla massimizzazione dell'uso di pista 30, specialmente per i decolli".

Verdi soddisfatti: "E' un inizio"

"E' dai tempi in cui ero assessora all'ambiente del Comune di Bologna che i Verdi si battono a favore di rotte da e per il Bargellino", sottolinea Silvia Zamboni, consigliera regionale e co-portavoce dei Verdi per l'Emilia-Romagna , segnalando che "proprio venerdì, nel corso di un incontro di Europa Verde con il sindaco Matteo Lepore e la presidente del Navile, Federica Mazzoni, avevo rilanciato il problema dell'impatto acustico delle attività aeroportuali". L'auspicio di Zamboni è che "ora si possa arrivare a risolvere il problema garantendo tranquillità e riposo ai residenti. Resta il tema dell'inquinamento atmosferico. Ma per oggi ci fermiamo qui". (Dire)