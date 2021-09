Crisi Afghanistan: Asp cerca case e famiglie per l'accoglienza

Appello di Asp per cercare alloggi in locazione o anche per condividere lo stesso tetto con i profighi afgani, ancora in arrivo dai luoghi di smistamento dopo la crisi di agosto.

"Di fronte all’arrivo di persone fuggite dalla crisi afghana -si legge in una nota di Asp-, il SAI-Sistema Accoglienza e Integrazione metropolitano di Bologna, può rispondere ai nuovi bisogni di accoglienza e supporto anche ampliando la disponibilità di appartamenti e case nel territorio metropolitano.

Per questo "Chi vuole rendere disponibile un alloggio in locazione per l’accoglienza, può contattare il Servizio Protezioni Internazionali di ASP Città di Bologna, che gestisce il SAI metropolitano su mandato del Comune di Bologna e in accordo con gli altri comuni del territorio metropolitano, scrivendo a: info.protezioniinternazionali@aspbologna.it".

Non solo, con il progetto Vesta Il Sai metropolitano prevede anche "la possibilità di vivere diverse esperienze di vicinanza solidale quali: accoglienza in famiglia di giovani adulti/e e minori stranieri non accompagnati/e, affiancamento/affidamento famigliare, tutela volontaria e tanto altro".

Azioni analoghe vengo sviluppate nel territorio del Nuovo Circondario Imolese, pertanto i cittadini residenti nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese possono contattare direttamente il Servizio Programmazione Socio Sanitaria alla mail: usep@nuovocircondarioimolese.it