Alcool a minori e mala movida in zona U: raffica di multe a clienti e locali

Un altro locale è stato sanzionato per avere venduto alcoolici a minori, un fatto analogo a quello accaduto la scorsa settimana in un locale a pochi metri di distanza.

E' successo in via Petroni, verso le 22:30 di sabato scorso, dove gli agenti della Polizia locale, impegnati al contrasto del consumo di alcolici da parte dei minorenni, hanno procedutro nei confronti di un locale.

Il tutto è nato dall'oservazione di tre giovani, in apparenza minorenni. Ordinato e ottenuto un cocktail al banco del locale in quesitone, dopo aver pagato, i tre si sono seduti ad un tavolo. A questo punto gli agenti sono intervenuti verificando che il contenuto del bicchiere era un superalcolico e che i ragazzi avevano tutti e tre diciassette anni. Allontanati da via Petroni, i giovani sono poi stati riconsegnati ai genitori e il locale segnalato alla Questura per l’eventuale chiusura di 15 giorni, come avvenuto per l’altro locale la settimana prima.

Raffica di multe

I controlli nelle serate di venerdì e sabato scorso da parte della Polizia Locale hanno portato anche ad altre sanzioni. In via Petroni, un laboratorio è stato sanzionato per non aver chiuso all’una di notte, la stessa sorte che è toccata a tre pubblici esercizi per non aver cessato l’uso del dehors entro l’orario previsto.

In due distinti interventi sono stati effettuati sequestri di bottiglie di birra a due venditori abusivi, uno dei quali si è dato alla fuga. L’altro, fermato dagli agenti, è risultato privo di documenti e accompagnato in Questura per l’identificazione, oltre a ricevere una sanzione di 5.000 euro. Poco lontano, in Piazza Aldrovandi, una persona è stata sorpresa a fare uso di sostanze stupefacenti e privo di documenti, e per questo motivo è stata accompagnata in Questura. Sei invece le persone sanzionate per aver espletato esigenze fisiologiche in strada.