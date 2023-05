Omicidio Matteuzzi, Lepore in aula: "Processo importante, la città prende posizione" | VIDEO

Iniziato il processo davanti alla Corte d’assise. Giovanni Padovani non è presente in aula, attraverso una nota dal carcere ha spiegato che rinuncia a comparire

È iniziato il processo davanti alla Corte d’assise a Giovanni Padovani, il giovane di 27 anni accusato dell’omicidio della ex Alessandra Matteuzzi, assassinata a martellate, pugni e calci sotto casa, il 23 agosto scorso.

All’imputato, difeso dall’avvocato Gabriele Bordoni, sono contestate le aggravanti della premeditazione, futili motivi, stalking e legame affettivo. L’uomo non è presente in aula, attraverso una nota dal carcere ha spiegato che rinuncia a comparire.

Lepore e Clancy in aula

Presente invece Stefania, la sorella di Alessandra, e in rappresentanza del Comune, il sindaco Matteo Lepore e la vice sindaca Emily Clancy con la fascia tricolore. La Procura è presente con il procuratore aggiunto Lucia Russo e il pm Francesca Rago.

Dopo una camera di consiglio di poco più di mezz’ora, la Corte di assise ha ammesso come parte civile nel processo, oltre ai familiari della vittima (difesi dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini), il Comune di Bologna e altre quattro associazioni: onlus Casa delle donne, Mondo donna, Udi, e Sos donna. Non è stata ammessa invece la onlus 'Al posto tuo'.

“Oggi siamo qui per Matteuzzi oggi siamo qui per la sua famiglia e per tutte le donne che hanno subito violenza e che purtroppo non sono potute arrivare a una incriminazione o a un processo. Questo è un processo importante, un processo nel quale la città prende posizione”, ha detto Lepore.

“È un caso che ha scosso le coscienze di tutti noi. La città si è stretta più volte attorno alla famiglia con cortei e presidi. Siamo qui a testimoniare ancora una volta solidarietà e vicinanza", le parole della vicesindaca.

I centri antiviolenza bolognesi questa mattina, prima che iniziasse l’udienza, hanno tenuto un presidio in piazza Tribunali.

Sit-in stamane davanti al tribunale

“Nel solco di una importante tradizione femminista di solidarietà e sorellanza, i Centri antiviolenza di Bologna hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo, portando così la solidarietà e la testimonianza delle centinaia di donne accolte ogni anno”, hanno spiegato Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, Udi Bologna APS, MondoDonna Onlus e SOS Donna ODV.

(In video Silvia Saccoccia -Casa delle donne per non subire violenza- al presidio oggi davanti al tribunale di Bologna)