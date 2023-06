Maltempo e alluvione, dipendenti e società del Marconi donano 35mila euro

Ammonta a circa 35mila euro l'importo che il Marconi di Bologna, tra società e dipendenti, ha versato al fondo regionale per il sostegno all'alluvione. i dipendenti del Gruppo AdB hanno raccolto in pochi giorni oltre 12 mila euro, poi tale importo è stato raddoppiato dalla capogruppo AdB, che ha effettuato uno stanziamento di pari valore, portando a 25 mila euro il contributo.

In tutto all'appello hanno risposto circa 500 lavoratori del gruppo che hanno devoluto una o più pre lavorative della propria

retribuzione del mese di maggio.

Altri 10.000 euro, infine, sono stati donati su proposta del Comitato di sostenibilità di AdB, attingendo dal budget annuale destinato a progetti e iniziative per il territorio nell'ambito della sostenibilità. La somma complessiva raccolta è quindi di 35.000 euro: tutti soldi affidati all'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna "per il supporto alle necessarie iniziative che nelle prossime settimane dovranno dispiegarsi sul territorio". Il Gruppo Aeroporto di Bologna ha promosso tra i propri dipendenti la raccolta fondi "nell'esprimere vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime di questa terribile tragedia" che è stata l'alluvione in Emilia-Romagna.