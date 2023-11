Alluvione, al via 120 cantieri. Bonaccini: “Potevano essere già finiti” | VIDEO

Dopo la prima fase di somma urgenza, si passa alla seconda fase della ricostruzione post alluvione. L’inverno bussa alle porte e l’amministrazione regionale non vuole perdere tempo nel tentativo di “rimettere in piedi un territorio ferito”. A dirlo è Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna che ha presentato il piano di interventi oggi in una conferenza in viale Aldo Moro. “Si sono persi talmente tanti mesi – scrive l’agenzia Dire riportando le parole del governatore – che una parte di questi cantieri potevano essere completati o in via di completamento. Mai messa in discussione la nomina di Francesco Paolo Figliuolo ma abbiamo criticato e continuano a criticare di aver perso tanti mesi inutilmente”.

I cantieri pronti a partire sono centoventi e riguardano soprattutto la messa in sicurezza dei fiumi: “Sono lavori che normalmente vengono programmati per cinque anni – dice la vicepresidente della Regione con delega all’Ambiente Irene Priolo – noi li abbiamo messi in campo in quattro mesi. Non abbiamo lesinato fatiche e ciononostante stiamo mandando avanti anche la programmazione regionale e ai fondi PNRR". Ai 120 nuovi cantieri si aggiungono infatti per i prossimi mesi altri interventi già previsti attraverso PNRE e fondi europei, oltre che dalla programmazione regionale. "Stiamo per mettere in campo una nuova massiccia dose di cantieri urgenti, 430 interventi per 360 milioni di euro”.