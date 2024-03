Alluvione: sopralluogo del commissario Figliuolo a Loiano e Monterenzio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha visitato i Comuni di Monterenzio e Loiano, sull’Appennino bolognese. Con lui, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo e i sindaci Ivan Mantovani e Fabrizio Morganti. Oggetto del sopralluogo, i cantieri impegnati nella ricostruzione del post alluvione: come ricorda la Regione in un comunicato, a Monterenzio le frane sono state oltre ottocento, mentre a Loiano quasi cinquecento.

“Nei territori colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo di maggio scorso, con la mappatura complessiva delle frane, in corso di ultimazione, siamo arrivati a superare quota 79mila – ha detto Priolo -. Parliamo di frane che sono per circa l’80% nuove, di ben sei tipologie diverse che hanno cambiato la morfologia della nostra montagna. Qui, insieme ai cantieri per la messa in sicurezza che restano la nostra priorità, si sta concludendo anche il censimento dei dissesti, perché si tratta di fenomeni in continua evoluzione. Il presidio del territorio e delle comunità è un’indubbia priorità: dalla messa in sicurezza della montagna deriva quella della pianura e, proprio dalla lotta al dissesto, partiranno i piani per la ricostruzione” conclude la vicepresidente.