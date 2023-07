Alluvione, raccolta fondi truffa: si finge volontario, scatta l'imboscata

I Carabinieri della Stazione di Monzuno hanno deferito un italiano di 40 anni per truffa continuata e usurpazione di titoli o di onori.

La denuncia è scaturita da una perquisizione e dal sequestro a carico dell'indagato. Il provvedimento, emesso dalla Procura, è stato disposto in base ai risultati di un'indagine dei Carabinieri su un cittadino residente nell’Appennino bolognese che si stava spacciando volontario della Protezione Civile per raccogliere aiuti da destinare alle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna.

Il 30 maggio scorso, i militari, appurato che una tassista avrebbe dovuto incontrare l'uomo per consegnargli dei beni di prima necessità da destinare agli alluvionati di Ravenna, si sono presentati all’appuntamento. La tassista, ignara di quanto stava per accadere, ha sporto una denuncia per truffa.

Un'altra denuncia è stata presentata anche da un’associazione di cacciatori della zona che avevano donato cibo e bevande per 720 euro, sempre da destinare alle popolazioni colpite.

L'11 luglio, i Carabinieri della Stazione di Monzuno, nel corso di una perquisizione dell’abitazione del 40enne disposta dall’Autorità Giudiziaria, hanno rinvenuto pettorine con strisce catarifrangenti e altri indumenti riconducibili ad enti e associazioni varie, Protezione Civile, 118, Croce Rossa Italiana, Ausl ecc.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, sempre in seguito al disastro dell'alluvione di maggio, continuano a svolgere servizi anti-sciacallaggio.

Nei giorni scorsi otto persone sono state denunciate dalla polizia postale di Bologna per un giro di furti di identità, finalizzato all'erogazione di finanziamenti che poi venivano triangolati attraverso dei conti nel Regno Unito, spacciandosi per appartenenti a uffici investigativi dell’Arma dei Carabinieri di Parma e Torino.