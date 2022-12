Lavorano, ma percepiscono il reddito di cittadinanza: 5 denunciati

Cinque persone tra i 28 e i 57 anni sono state denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza, dopo le indagini dei Carabinieri di Vergato. Si tratta di quattro donne italiane e un uomo, cittadino romeno 57enne, tutti residenti in Appennino.

I militari hanno accertato che i denunciati, dapprima disoccupati, nonostante avessero trovato lavoro, avevano "omesso" di darne comunicazione, continuando a percepire il sussidio, per una cifra che supera i 30mila euro, quindi sono stati denunciati.

Cosa dice la legge

"Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è punito con la reclusione da due a sei anni. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta".