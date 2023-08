Assunzione, Zuppi: “Oggi è festa per le donne violate e consumate”

Il cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi parla nel giorno di Ferragosto, festa cristiana dell’Assunzione in cielo di Maria. Come scrive l'Ansa, per Zuppi, il cantico per la Madonna è “il canto di tutte le donne senza nome, le donne che nessuno ricorda, le donne che vengono considerate inutili se non sono proprietà di un uomo, che vengono umiliate per la loro scelta materna, che vengono consegnate ad una vita di seconda scelta – o anche senza alcuna scelta – che l’economia mondiale tiene saldamente in ostaggio".

"Queste donne, oggi, sono abbracciate da mani affettuose e forti che le sollevano e le conducono sino al cielo. Sì - continua il cardinale - oggi è anche la festa dell’assunzione delle donne, violate e consumate, ferite nella dignità della loro condizione e umiliate nella loro cura della generazione. È anche l’assunzione di Dosso Fati e della piccola Marie, sua figlia, morte di stenti nel deserto”.

