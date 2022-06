Atti vandalici San Donato, l'artista Gutierrez ripristina l'opera del cubo: c'è anche il controllo-umarells

Nel novembre 2021 il murales, meglio noto come il 'cubo di San Donato', a ridosso del ponte e adiacente alla rotonda, è stato oggetto di un atto vandalico che ha danneggiato l'opera realizzata dall’artista colombiano Luis Gutierrez, che ha realizzato anche il grande murale di via Zamboni. I residenti avevamo contattato subito Roberto Morgantini, promotore della città disegnata, ovvero pulire i muri sostituendo "tag" e scritte con opere di cittadini e artisti.

Prontamente, contattato da Morgantini, l’artista Sud Americano che in questi giorni si trova in città ha accettato, pennello alla mano, di ripristinare il disegno sul cubo. A dare una mano all’artista, oltre a Morgantini, il giudice della Corte di Cassazione Massimo Ferro, Danilo Masotti che controllava che gli umarells del quartiere non intralciassero i lavori di ripristino con consigli artistici non richiesti e la professoressa universitaria Unibo Maria Bigoni.

L’opera verrà completata e restituita cittadinanza, agli abitanti del quartiere ai tanti studenti freschi di laurea che amano fotografarsi con la corona di alloro davanti alla pittura murale: "Grande assente - si legge nellanota - chi dovrebbe occuparsi di queste, ovvero i rappresentanti del quartiere dove l'opera è situata".