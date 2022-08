Raid sulle auto in sosta: "Danni anche alla mia, con tanto di messaggio dei vandali"

La città è vuota, ma i vandali non vanno in vacanza. Evidentemente. Lo rimostra il raid messo a segno ai danni di diverse auto in sosta in zona Murri nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire ai responsabili, al momento rimasti ignoti.

Da quanto si apprende, le macchine finite nel mirino sarebbero circa una ventina. Erano parcheggiate in via Masagni e stradine limitrofe. Proprio dalla zona un residente ha segnalato a BolognaToday l'azione , raccontando di esserne rimasto direttamente vittima: "Diverse le auto bucate e danneggiate in via Mascagni - ha lamentato il cittadino - Anche la mia, sulla quale ho trovato un messaggio".

Sulle vetture 'sanzionate' infatti sono spuntati degli adesivi (qui in foto) che recita no Più ambiente, meno benzina!', dettaglio che fa pensare che dietro l'azione si celi un atto dimostrativo di matrice ambientalista.

Insomma un battagliare a favore dell'ambiente sì, arrecando però danni a chi ora si ritrova a dovere fare i conti con auto da riparare e relativi disagi da gestire.