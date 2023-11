Un aiuto ai commercianti della Bolognina: dal Comune bando da 100mila euro

C’è un nuovo bando dedicato ai commercianti della Bolognina, il primo di questa giunta pensato esclusivamente al commercio. L’idea del Comune di Bologna – che aprirà l’avviso da domani 23 novembre fino al 28 dicembre – è quella sì di aiutare il commercio, con migliorie materiali e immateriali, sia quella di incentivare un certo spirito di collaborazione tra diverse realtà, con l’obiettivo finale di creare un ambiente di fiducia e di socialità all’interno del rione compreso tra via de’ Carracci, via Gobetti, via di Saliceto e via Ferrarese.

“Dopo i sopralluoghi del sindaco Lepore di questa estate – ha detto in conferenza stampa Luisa Guidone, assessora comunale al Commercio – è venuta l’idea di promuovere l’idea di questa opportunità da offrire alle attività per riqualificare le loro attività commerciali e del tessuto urbano circostante. Abbiamo di fronte a noi un percorso che parte dalla legge regionale e che, insieme alle associazioni di categoria, di fare progettazione per le attività commerciali. L’idea, inoltre, è quella di rinsaldare la collaborazione tra commercianti. Il tessuto commerciale è per sua natura unicellulare, ma per avere un impatto effettivo per servire la cittadinanza è importante che queste realtà collaborino”. Proprio per lo spirito di collaborazione, il Comune ha pensato di ‘premiare’ gli imprenditori che si uniranno in piccole cordate: 4mila euro il massimale di spesa per i singoli commercianti, 10mila se verrà invece presentato un progetto comune, come ad esempio un complemento di arredo urbano, un servizio di consegne o una festa del quartiere che promuova il commercio di prossimità. I fondi, in totale 100mila euro, possono ricoprire sia una parte di un più ampio intervento, sia essere anticipati fino al 50% per iniziare l’opera.

Soddisfazione per l’iniziativa anche da parte di Confesercenti e Ascom, presenti alla conferenza stampa: “Gli esercizi commerciali sono una risorsa economica. L'obiettivo è unire le aspirazioni delle attività con al dialogo con i residenti e le istituzioni. Sulla Bolognina l'attenzione è molto alta, l'intenzione degli operatori non vogliono fare un passo indietro. Per questo siamo disponibili a collaborare anche su altri aspetti per la valorizzazione del quartiere", ha detto il direttore di Ascom Bologna Giancarlo Tonelli. “È un bene partire dalla Bolognina – ha detto Loreno Rossi, direttore di Confesercenti –. Nelle scorse settimane è stata approvata la legge regionale che sostituisce la legge 41 e istituisce gi hub del commercio di prossimità. Questa in Bolognina può essere una prima esperienza per la progettazione di hub urbani sui quali attirare i fondi regionali".