Barca, spaccia sotto gli occhi della Squadra mobile

Un italiano di 27 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile in flagranza. I poliziotti, dopo una segnalazione, si sono appostati in via Enrico De Nicola, nel rione Barca, dove hanno assistito a una vendita di una dose di cocaina.

Dopo averlo fermato, hanno perquisito la sua abitazione: in casa il cane Barak del reparto cinofili ha scovato 24 grammi di cocaina, 32 di hashish. Sono stati trovati anche 2.130 euro in contanti.

Il 27enne è stato arrestato e portato al carcere della Dozza in attesa della convalida.

L'8 settembre sono state trovate 529 dosi, tra pasticche, anfetamine, mix a base cocaina, oppio e marijuana, oltre a 1200 euro in contanti in possesso di due ragazzi italiani di circa vent'anni, entrambi arrestati dalla Squadra mobile di Bologna.