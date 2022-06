Bimba di tre anni chiusa in auto: soccorsa dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno salvato una bambina che era rimasta chiusa in macchina. E' accaduto oggi a San Giovanni in Persiceto: intorno alle ore 12:30 una donna ha telefonato al 112 chiedendo aiuto perché non riusciva ad aprire lo sportello dell’auto parcheggiata davanti a un supermercato. Ha riferito il fatto che scendendo dal veicolo aveva lasciato accidentalmente le chiavi a bordo.

La signora era molto preoccupata perché la figlia di tre anni era rimasta chiusa nell'auto colpita dal caldo rovente delle ore centrali del giorno.

I carabinieri sono arrivati velocemente sul posto e hanno dovuto rompere il finestrino per estrarre la bimba, in difficoltà a causa della temperatura elevata, ma tutto sommato era in buone condizioni.

Lo scorso fine settimana, un'altra bimba era stata lasciata in auto a dormire, mentre i genitori si erano concessi un pic nic nel vicino parco di Villa Ghigi. Per questo una coppia di trentenni è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di minore a Bologna. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, intorno alle 14.

(Foto archivio CC)