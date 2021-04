Bimbo nato da mamma intubata con covid, Bonaccini: "Operazione senza precedenti"

E' sano e negativo il piccolo nato da una donna affetta da covid, intubata e in terapia intensiva. Ne dà notizia il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sui social: "Un’operazione senza precedenti all’ospedale ferrarese di Cona - scrive - dove i medici hanno fatto nascere il bambino mentre la mamma era intubata in terapia intensiva poiché positiva. Il piccolo è sano e negativo".

Bonaccini non manca mai di sottolineare la sua riconoscenza ai sanitari emiliano-romagnoli: "Voglio ribadire ancora una volta il grazie di tutti quanti noi, comunità regionale e nazionale, ai sanitari impegnati ogni giorno contro il Covid". Così ha salutato i sanitari inviati in tribuna d’onore al circuito Enzo e Dino Ferrari in occasione del GP di Imola: "Unire il nostro applauso al loro, è stato un momento davvero emozionante. Ma il nostro personale sanitario - chiude Bonaccini - merita la riconoscenza di tutti noi: i nostri campioni sono loro".

"Abbiamo voluto invitare 150 sanitari (tutti vaccinati), 50 per ognuno dei tre giorni di prove e di gara (essendo a porte chiuse di più non si poteva) ad assistere alla gara, nulla di eroico ma un semplice gesto di gratitudine verso chi continua a combattere il virus in prima linea. Siamo con voi".

"Un abbraccio alla mamma che sta ancora combattendo il virus e un grande applauso all’equipe medica protagonista dell’intervento", conclude il presidente della Regione.

Nei giorni scorsi aveva raccontato la storia di Habibou, un altro bambino: "Grazie alla Fondazione Policlinico Sant’Orsola e l’Associazione Piccoli e Grandi Cuori Onlus, il piccolo Habibou affetto da una grave cardiopatia congenita, è potuto venire a Bologna per una delicata operazione. Tramite le donazioni raccolte dalle due realtà, Il piccolo e la madre sono arrivati dal Niger per sottoporsi all’operazione eseguita dall’equipe del Dottor Gargiulo. Ora Habibou sta bene e potrà finalmente avere una vita normale. Grazie di cuore a coloro che hanno reso possibili tutto ciò".

