Coronavirus, bollettino 9 dicembre: 349 casi tra Bologna e Imola, su i ricoveri

1.656 casi in più rispetto a ieri nella regione e 298 a Bologna (+ 51 del Circondario imolese), su un totale di 21.507 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,7%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei festivi è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Dei nuovi contagiati, 797 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 484 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 557 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,1 anni.

Sui 797 asintomatici, 423 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 46 con lo screening sierologico, 103 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 6 tramite i test pre-ricovero. Per 219 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.160 tamponi molecolari, per un totale di 6.784.574. A questi si aggiungono anche 8.347 tamponi rapidi.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati province

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 328 nuovi casi, seguita da Bologna (298) e Ravenna (206); poi Rimini (188), Reggio Emilia (146), Ferrara (143) e Parma (129); quindi Cesena (82), Forlì (65), il Circondario Imolese (51), e infine Piacenza con 20 casi.

Tra i 298 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 172 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 1 caso attraverso le attività di contact-tracing, mentre per 125 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche.

Tra i 298 nuovi contagi, 289 sono sporadici e 9 sono inseriti in focolai. Un caso è stato importato da altre regioni, nessuno dall’estero.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 28.017 a Piacenza (+20 rispetto a ieri, di cui 12 sintomatici), 34.728 a Parma (+129, di cui 43 sintomatici), 54.296 a Reggio Emilia (+146, di cui 80 sintomatici), 77.418 a Modena (+328, di cui 134 sintomatici), 98.144 a Bologna (+298, di cui 172 sintomatici), 15.420 casi a Imola (+51, di cui 41 sintomatici), 28.805 a Ferrara (+143, di cui 50 sintomatici), 39.156 a Ravenna (+206, di cui 131 sintomatici), 22.034 a Forlì (+65, di cui 57 sintomatici), 24.712 a Cesena (+82, di cui 27 sintomatici) e 46.492 a Rimini (+188, di cui 112 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 5 casi, positivi al test antigenico, ma non confermati dal tampone molecolare.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati guarigioni e casi attivi

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 519 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 426.511. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 28.839 (+1.129). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 27.858 (+1.066), il 96,6% del totale dei casi attivi.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati decessi

Si registrano otto decessi: tre in provincia di Bologna (due uomini, rispettivamente di 66 anni e di 82, quest’ultimo nell’imolese, e una donna di 85); uno nella provincia di Ferrara (una donna di 86 anni); uno nella provincia di Ravenna (una donna di 93 anni); tre nella provincia di Forlì-Cesena (due uomini di 82 e 95 anni, nel forlivese, e una donna di 85, nel cesenate). Nessun decesso nelle altre province. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.872.

Coronavirus Emilia-Romagna, dati ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 89 (+7 rispetto a ieri), 892 quelli negli altri reparti Covid (+56).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (+2); 3 a Parma (-1); 5 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri); 10 a Modena (+2); 24 a Bologna (+1); 5 a Imola (+1); 9 a Ferrara (+1); 18 a Ravenna (+1); 4 a Forlì (invariato); 7 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Cesena (come ieri).

Coronavirus Emilia-Romagna, dati vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.668.591 dosi; sul totale sono 3.571.119 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 729.093.

A Bologna all'8 dicembre i vaccinati sono 739.470 le prime vaccinazioni e 690.241 le seconde dosi somministrate, alle quali si aggiungono 137.195 terze dosi, per un totale di 1.566.906 vaccini.