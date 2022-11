Perseguita la famiglia per anni: per lui disposta la sorveglianza speciale

Sorveglianza speciale per un 50enne bolognese, dopo l'ennesimo caso di maltrattamenti e minacce nei confronti dei propri familiari. Il tribunale di Bologna, su richiesta del questore Isabella Fusiello, ha disposto la sorveglianza speciale per l'uomo, dopo le ripetute violazioni delle misure cautelari a lui comminate, dopo l'ennesimo episodio di maltrattamenti ai danni della famiglia. In particolare la madre del soggetto era presa di mira, perché inferma e vulnerabile, ma l'elenco delle violenze era esteso anche al padre e alla sorella.

Tutto sarebbe iniziato nel 2016, con l'uomo che sistemticamente per motivi legati al denaro e con una storia di dipendenze alle spalle, faceva pressioni anche per mezzo di metodi vessatori e violenti per ottenere delle somme. Un primo avviso orale nei confronti del soggetto non era stato preso in considerazione da quest'ultimo, ripresentatosi sotto casa in stato di alterazione alcoolica poco dopo essere uscito di prigione. Di qui la disposizione, che avrà valore per tre anni e durante la quale l'uomo non dovrà avvicinarsi alla famiglia, pena l'arresto in flagranza secondo la recente normativa in materia.