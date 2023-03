Non vuole pagare il biglietto sul bus: "Voi non sapete chi sono io, vi siete messi nei guai"

"Voi no sapete chi sono io, vi siete messi nei guai". Alla fine però tutto questo è costato una denuncia per interruzione di pubblico servizio a un 55enne, che ieri in tarda serata avrebbe di fatto ostacolato la corsa del bus 11B.

I carabinieri sono arrivati intorno a mezzanotte, all'altezza di via degli Orti, dove l'uomo, stabilmente a Bologna da tempo, ma di origini siciliane, si stava rifiutando di fornire le generalità ad alcuni accertatori aziendali intenti a verificare i biglietti.

Alle richieste di esibire il titolo di viaggio, il 55enne ha cominciato a tergiversare, sostenendo poi di non avere il biglietto e di non volerlo pagare perché a suo dire l'autista del mezzo era in stato di ebbrezza alcolica.

I militari però si sono accorti ben presto che l'unico soggetto in preda ai fumi dell'alcool fosse proprio il 55enne, che per tutta risposta ha cominciato anche a oltraggiare le divise con epiteti ingiuriosi, dopo aver capito che le sue minacce di conseguenze no avrebbero suscitato nessun effetto. Alla fine dell'intervento, l'uomo è stato quindi denunciato sia per non aver permesso al bus di continuare la propria corsa che per essersi rifiutato di avere fornito le proprie generalità, oltre all'oltraggio a pubblico ufficiale.