"Caldo e troppi detenuti, al carcere minorile è di nuovo emergenza"

E' di nuovo emergenza al carcere minorile del Pratello. A lanciare l'allarme è la Fp Cgil ramo polizia penitenziaria che riporta "l’ennesima situazione di grave sovraffollamento della struttura che vede la presenza di 46 detenuti ristretti, ben 6 in più rispetto alla prevista capienza".

A rendere ancora più difficile la situazione, la grave carenza di personale, anche socio-educativo, ridotto al minimo "in pieno piano ferie estive" situazione che sta creando notevoli difficoltà nella quotidiana gestione delle varie attività all' interno dell'istituto. Non di residuale impatto infine, il caldo intenso di questi giorni e la mancanza di sistemi di climatizzazione adeguati, con i ventilatori mobili che non possono essere utilizzati per ovvie questioni di sicurezza.

LA Fp Cgil ha aggiunto in una nota, che "nulla è stato fatto dall'amministrazione per alleviare la situazione già rappresentata recentemente e che la stessa è ancora di più peggiorata presso l’Istituto in questione". Fortunatamente "non si stanno registrando al momento situazioni di criticità, ma chiaramente la situazione è allarmante" e si registrano difficoltà nella gestione per la carenza di pasti da fornire ai detenuti, al momento sono presenti 23 detenuti minori e 23 maggiorenni, con apparecchi televisivi non sufficienti per tutti.

Questa O.S. auspica che la situazione sopra descritta venga affrontata con urgenza dall'amministrazione ed a tal proposito si chiede l'immediato stop agli ingressi di nuovi giunti ed il conseguente sfollamento della struttura. Si chiede inoltre "l'urgente incremento dell'organico di polizia penitenziaria in carico alla struttura in considerazione della prossima ripresa di tutte le attività istituzionali al termine della stagione estiva" reclama il sindacato.