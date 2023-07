Cucciolo gettato nella spazzatura, aveva ancora il cordone ombelicale attaccato

Ritrovamento shock a Dozza, dove un cucciolo di cane è stato salvato in extremis dopo essere stato gettato via, come un rifiuto.

E' accaduto l'altro ieri, quando i Carabinieri sono intervenuti su richiesta di un passante che aveva sentito dei lamenti. Giunti sul posto, i militari hanno rintracciato un cucciolo di cane nel bidone della spazzatura indifferenziata. Dopo aver sbloccato il meccanismo di apertura, i Carabinieri sono entrati nel cassonetto e hanno estratto il cagnolino ancora in vita e col cordone ombelicale attaccato. Il cucciolotto è stato affidato alle cure di una veterinaria di Imola . Nel frattempo i Carabinieri della Stazione di Dozza hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Sfortunatamente un altro soccorso ,sempre nelle stesse ore, ha avuto un esito ben diverso. Un cagnolino è stato trovato agonizzante nel bagagliaio di un'auto. Per lui non c'è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo.