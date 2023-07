Cane dimenticato nel bagagliaio dell'auto, inutili i soccorsi

Nella giornata del 5 luglio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno eseguito due interventi in soccorso di animali che si trovavano in pericolo. Il primo nell’Appennino Bolognese, dove i Carabinieri della Stazione di Grizzana Morandi sono intervenuti su richiesta di un passante in una via pubblica per prestare soccorso a un cane di taglia piccola agonizzante che era rimasto chiuso nel bagagliaio di un’auto parcheggiata. Purtroppo, per il piccolo animale non c’è stato nulla da fare, poiché è deceduto poco dopo.

Durante la ricostruzione dei fatti, è emerso che la proprietaria del cane lo aveva dimenticato a bordo dell’auto nel pomeriggio, durante le ore più calde, quando era uscita da casa per andare a fare delle commissioni in paese. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la responsabilità della donna.

Fortunatamente l'altro soccorso, avvenuto nelle stesse ore, ha avuto un esito diverso. Un cucciolo di cane - con ancora il cordone ombelicale attaccato - è stato trovato nel rusco ed è stato tratto in salvo dai militari.