Croce di Casalecchio, al via i lavori in Piazza Zampieri: modifiche a viabilità e parcheggi

Sono in partenza i lavori di riqualificazione urbana di piazza Zampieri, alla Croce di Casalecchio, dove nascerà un nuovo spazio verde e di socialità, con luoghi di incontro e un "g iardino della pioggia" utile a raccogliere e riutilizzare l'acqua piovana. L'intervento comprende anche una più ampia ridefinizione degli spazi di sosta, per residenti e attività commerciali, con l’istituzione a senso unico di via Guercino e una strategia per la Croce contro la cosiddetta "sosta parassitaria" e lo spostamento temporaneo del mercato degli ambulanti.

Piazza Zampieri

Da lunedì 4 marzo 2024 è prevista la chiusura di Piazza Zampieri per l’avvio dei lavori di riqualificazione, lasciando aperta la strada lato civici pari. La sosta su tale tratto sarà parzialmente consentita. P oiché il lavoro interessa anche importanti infrastrutture da collocare nel sottosuolo, non è possibile intervenire per stralci sulla piazza. Si cercherà di garantire la circolazione tra via Zampieri e via Carracci durante i lavori, compatibilmente con l e esigenze di cantiere e di sicurezza.

Mercato settimanale degli ambulanti

Da giovedì 7 marzo 2024 i l mercato del giovedì sposta da Piazza Zampieri al controviale di via Porrettana compreso tra via Caravaggio e via Zampieri. Divieto di sosta con rimozione forzata tutti i giovedì dalle 6.00 alle 14.00.

Sosta a pagamento

D a lunedì 11 marzo 2024 saranno operative, in via sperimentale, le strisce blu a pagamento nel controviale di via Porrettana compreso tra via Caravaggio e via Zampieri. L’obiettivo è infatti disincentivare l’utilizzo degli stalli sosta come parcheggi scambiatori per chi lascia il veicolo tutto il giorno per spostarsi verso il capoluogo. Le abitazioni e le attività commerciali prospicienti l’area di mercato ( v ia Porrettana civici 44, 46, 48, 48/2, 50, 50/2, 52, 56, 58, 58/2, 60, 60/3, 60/4, 62, 62/2, 62/3, 62/5, 64, 64/2, 64/3, 66, 66/2,66/3, 66/4, 68, 68/2, 68/3, 70, 70/2, 70/3, 70/4; via Carracci civici 2, 4, 8, 60/2; via Caravaggio civici 1, 1 / 2 , 3 ) possono rivolgersi in Comune per il ritiro del pass sosta, secondo le modalità comunicate tramite volantinaggio agli indirizzi interessati.