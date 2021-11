Sicurezza stradale: cantieri in via Angelo Custode, Corticella sarà zona 30

Primo cantiere da domani, 3 novembre, in via dell’Angelo Custode, poi interventi di segnaletica, nuovi attraversamenti pedonali e ciclabili, abbattimento di barriere architettoniche, riorganizzazione di alcune intersezioni e "zona 30 Corticella".

Sono i lavori previsti dal Piano della Sicurezza Stradale Urbana con l’avvio di un ulteriore appalto del valore complessivo di circa 800 mila euro che il Comune di Bologna realizzerà nel corso di un anno. Riguarda miglioramenti di aree stradali per la fruizione da parte dell'utenza debole, pedonale e ciclistica, con interventi di riqualificazione stradale, della segnaletica e delle modalità di organizzazione del traffico.

Si parte domani, mercoledì 3 novembre, con i lavori in via dell’Angelo Custode, poi nella primavera del 2022 verrà realizzata la “Zona 30 Corticella”. Altri interventi inclusi nell'appalto sono quelli in viale Roma, via Spartaco, via Nosadella, via Del Fossato e via Orfeo (installazione di cuscini berlinesi) e altri interventi di minore entità o di sola segnaletica.

L'intervento di via Angelo Custode prevede la riqualificazione della strada e della segnaletica, in particolare del tratto compreso tra le vie Toscana e Del Picchio.

I cantieri della settimana

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da martedì 2 novembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in fase di attivazione

Via Oberdan dal giorno 2 al 4 novembre e dal giorno 8 al 1o novembre, dall'incrocio con via Augusto Righi all'incrocio con via Marsala, sarà chiusa per l'asfaltatura della pavimentazione stradale. Prevista anche l'asfaltatura all'incrocio via righi-via Alessandrini con inversione di marcia del tratto di via Malcontenti da via Righi verso via Bertiera per consentire la viabilità alternativa.

Via Grabinski i giorni 2 e 6 novembre, tra le 9 e le 13, sarà chiusa all'incrocio con via Morgagni per un cantiere edile.

Via del Rondone/Azzogardino dal 2 novembre, avrà restringimenti della carreggiata per la sistemazione dei cubetti di pietra della pavimentazione stradale. Termine previsto: 6 novembre

Via Lombardia dal 3 novembre, avrà restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi e l'adeguamento della segnaletica stradale. Termine previsto: 5 novembre

Lavori in corso