Case Acer: partono i lavori per riqualificare 399 alloggi da assegnare entro il 2025 | VIDEO

"Sfitto zero", via libera della Giunta per la prima tranche di interventi. Il presidente di Acer Marco Bertuzzi: "Lo abbiamo fatto con l'efficientamento e adesso lo faremo con questi appartamenti. Un piano inedito, ma siamo pronti!"

Saranno 399 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che torneranno a essere abitabili entro la fine del 2024 (e assegnabili dall'anno successivo) grazie al fondo di 7,5 milioni di euro che servirà per la riqualificazione di appartamenti di ampie metrature, sfitti da tempo perché con necessità manutentive importante e onerose. L'intervento, che non rimarrà isolato ma potrebbe proseguire per altri 106 alloggi nel 2026, fa parte dell'ambiziosa azione "Sfitto zero", parte del piano per l'abitare del Comune di Bologna finanziato con fondi FESR Pon Metro plus 2021-2027.

Gli alloggi oggetto di riqualificazioni sono un po' sparse per i quartieri e in particolare sono: 18 al Borgo Panigale - Reno (Barca e Santa Viola); 128 al Navile (Bolognina, Corticella, Navile e Pescarola); 31 al Porto Saragozza (centro, Piazza dei Martiri, Malvasia e area Stadio); 116 al San Donato (Cirenaica, Pilastro e San Donato); 3 al Santo Stefano (Centro e San Mamolo) e 43 al Savena (Foscherara).