Casa, Bologna sul podio (in negativo): "Sotto le Torri con 150mila euro si comprano 54 mq"

Con 150 mila euro a disposizione, a Bologna si possono acquistare in media 54 metri quadrati di immobile. E' la cifra di riferimento fornita da una indagine da Reopla, la società parte del gruppo Sprengnetter specializzata nella Big data Analysis e nella realizzazione di software innovativi e AVM (Automated Valuation Mode) per il settore immobiliare. La ricerca indaga quanti metri quadri si possono comprare nelle diverse province e nelle 16 città italiane più popolose con €150.000, confrontando la variazione tra il 2016 e il primo semestre del 2022.

Bologna si posiziona al secondo posto, dietro Milano, nella classifica dei metri quadrati in media acquistabili con una somma di 150 mila euro. Milano infatti resta invece la città più cara, dove con 150mila euro si acquistano le case più piccole: solo 44 mq.

Le città con i prezzi medi più elevati sono invece Milano, dove con 150mila euro si acquistano appena 44 mq, Bologna (54,6 mq), Firenze (55,4 mq), Trento (60,7 mq) e Roma (62,5 mq). Molte sono capoluoghi di regione, a cui si aggiungono altre grandi città come Catania e Messina, che con 150 mq e 142,8 mq sono le due città con i prezzi più convenienti in questo gruppo, Padova (99,2 mq), Verona (91,9 mq) e Prato (88 mq).

Al di là della situazione città per città, il trend dimostra che negli ultimi sei anni il mercato immobiliare registra un calo del prezzo medio degli immobili. Nel primo semestre 2022, infatti, sono 186,7 i metri quadrati che si possono acquistare in media a livello nazionale con 150mila euro (valore molto prossimo al prezzo medio delle compravendite effettuate in Italia nell'anno 2021), +7,6% rispetto ai primi sei mesi del 2016, quando con la stessa cifra si potevano comprare 173,4 metri quadrati. Benevento (+33,8%), Enna (+31,4%) e Perugia (+27%) sono le province dove questa tendenza è più evidente, mentre Bolzano (-4,3%), Lodi (-3%) e Milano (-2,8%) sono le tre province più in controtendenza, dove i prezzi sono aumentati maggiormente in questi anni, con un conseguente calo dei metri quadri acquistabili con 150mila euro.