Prima la lite in auto, poi la denuncia per spaccio: coppia nei guai

I Carabinieri sono stati allertati per una lite, ma i due fidanzati, 40enni imolesi, hanno rimediato due denunce per reati legati agli stupefacenti. E' accaduto a Castel del Rio, quando un passante ha chiamato il 112 segnalando una lite "vivace" all'interno di un'auto, tra un uomo e una donna.

Quando i militari sono arrivati, hanno perquisito entrambi e l'uomo è stato trovato con 5 grammi di hashish. Hanno così decise di proseguire i controlli nelle abitazioni: a casa della donna sono state trovate tre piante di marijuana e varie infiorescenze. Più consistente il ritrovamento a casa dell'uomo: 36 grammi di hashish, 8 di marijuana e uno di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e un grinder. Sono stati denunciati rispettivamente per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio.

Nella serata di ieri, in Appennino, durante un controllo stradale, i Carabinieri hanno fermato un 40enne che, mentre guidava, stava anche fumando uno spinello. Quando si sono recati nel domicilio per effettuare la perquisizione, hanno trovato 8 grammi di hashish e 17 di di marijuana, denunciandolo per spaccio, oltre a due fucili da caccia non correttamente custoditi. Le armi, pur detenute regolarmente dal padre del 40enne, non erano riposte in modo appropriato, così è scattata un'altra denuncia.

Venerdì pomeriggio, due uomini di 64 e 67 anni, rispettivamente di origine italiana e belga ed entrambi residenti a Bologna, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Molinella per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.