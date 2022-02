Cavaticcio, riconosce il ladro e lo fa arrestare

Glielo avevano rubato e ieri alle 14 ha riconosciuto il suo smartphone in mano a un uomo, così ha chiamato la polizia e la volante è arrivata al parco del Cavaticcio.

Un cittadino gambiano di 22 anni, dopo aver subito il furto del telefono, aveva presentato denuncia e quando chiamava il suo numero otteneva in risposta la richiesta di 100 euro per restituirlo.

Gli agenti arrivati sul posto hanno individuato un cittadino ghanese 32enne e altre due persone che si sono date alla fuga: l'uomo, con precedenti specifici e irregolare sul territorio italiano, è stato perquisito e trovato in possesso della refurtiva. E' stato arrestato per tentata estorsione in concorso con ignoti.

E' stato anche denunciato per inottemperanza all'ordine di espulsione del questore.