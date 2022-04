Ciclovia del Sole compie un anno: presto la prima Ciclostazione | FOTO

Ha inaugurato un anno fa e oggi la Ciclovia del Sole può contare su 12 milioni di euro che serviranno a completare tutto il tratto bolognese e quello regionale e a finanziare una segnaletica uniforme da Bolzano e Firenze.

La ciclabile, realizzata sul ‘rilevato’ dell’ex ferrovia Bologna-Verona, potrà infatti contare sui 5 milioni del primo Lotto prioritario finanziati dal Ministero delle Infrastrutture, destinati a migliorare il tracciato nelle parti esterne all’ex ferrovia dismessa nei Comuni di Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, e a realizzare il collegamento Casalecchio di Reno (Parco Talon)-Sasso Marconi, fino al tratto già esistente di Marzabotto. Per questi interventi è in avvio la fase di progettazione e la conseguente realizzazione, il cui completamento è previsto per lotti tra il 2023 e il 2025.

Alle risorse del Ministero si sommano i 7 milioni del PNRR, che finanzieranno la realizzazione di 54 km del secondo lotto prioritario. Gli interventi sono previsti nei comuni di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Calderara di Reno, Bologna, Casalecchio di Reno, Marzabotto, Grizzana Morandi, Castel di Casio e Camugnano per circa 54 km complessivi. Si tratta di interventi di nuova realizzazione, di riqualificazione di tracciati esistenti e di inserimento della segnaletica della ciclovia. Per questi interventi, le cui risorse sono state appena assegnate dal Ministero alla Regione Emilia-Romagna, si prevede il termine di esecuzione entro il 2026, coerentemente con quanto previsto dal PNRR.

A San Giovanni in Persiceto, tra un mese è pronta per lanciare due bandi di assegnazione per altrettanti spazi a ridosso della stazione. Il primo sarà adibito a Bed&Bike e garantirà una migliore ricettività dei cicloturisti lungo il tracciato, mentre il secondo sarà uno spazio polivalente di 400 metri quadri e sarà un vero e proprio hub, con punto ristoro, spazi polifunzionali ed espositivi, servizi e parcheggio.

“Tra 3/4 anni, - evidenzia la consigliera metropolitana Simona Larghetti - chi pedalerà sulla Ciclovia del Sole vedrà solo un percorso continuo, di qualità, ben segnalato e costeggiato dall'ombreggiatura del verde, che non perderà qualità e riconoscibilità quando attraverserà i centri abitati (come quello molto complesso di Bologna), e che passerà dalla pianura all'Appennino. Dietro questo risultato però c'è lo sforzo di tanti enti, Comuni, Regione, società private, uffici tecnici e referenti politici che hanno dato gambe a questo sogno. Per farlo abbiamo dovuto mettere insieme un arcipelago di finanziamenti, cogliendo tutte le occasioni possibili per completare la Ciclovia. Finalmente – conclude Simona Larghetti - abbiamo un percorso di livello regionale, nazionale e internazionale che ci sta facendo fare il salto di qualità necessario sul cicloturismo e che sta diventando un'attrazione caratterizzante del nostro territorio, indispensabile per i cambiamenti che stanno avvenendo nel panorama turistico”.

"Siamo già impegnati per organizzare la prima edizione della CicloFesta del Sole che si terrà il prossimo settembre - aggiunge il presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena, Mattia Santori -. Sarà una due giorni di eventi in cui le comunità, i territori e, ovviamente, la bicicletta saranno protagonisti. Grazie al lavoro di tutti i Comuni che oggi si affacciano sulla Ciclovia e al supporto di Bologna Welcome e Sustenia stiamo lavorando per farlo diventare un evento annuale e itinerante, mettendo in luce le iniziative più virtuose e gli itinerari che si stanno sviluppando intorno al percorso principale.”