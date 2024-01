Principio d’incendio al Cierrebi: intervento dei vigili del fuoco

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Questa mattina, domenica 28 gennaio, un principio d’incendio è divampato all’interno del Cierrebi, l’area sportiva ormai da anni in disuso, in zona Certosa. Le fiamme si sono propagate dall’ultimo piano di uno degli edifici principali dell’area: tempestiva la chiamata dei residenti che, alla vista dell’incendio, hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri, come scrive bolognaindiretta.it, hanno spento le fiamme in un paio d’ore.

Cierrebi abbandonato

L’evento, di cui non sono ancora note le cause, ha rianimato le polemiche sullo stato di abbandono dell’area, di proprietà del Bologna FC. A settembre del 2023 si era parlato di un nuovo progetto per il Cierrebi, visto che quello precedente, che vedeva la sua ristrutturazione ad opera di una società spagnola, non ha mai visto la luce. “Inevitabile che accadano episodi come questi quando una struttura come questa viene abbandonato in questo modo – scrive in una nota Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale –. Questo episodio sia da monito e Lepore e la maggioranza si adoperino in questa direzione, invece che permanere nell’immobilismo”.