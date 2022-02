Cocaina sotterrata lungo fiume: quasi 4 anni di carcere per trafficante 34enne

Era finito nei guai un anno fa per spaccio e ora è finito in carcere e dovrà scontare 3 anni e 11 mesi un cittadino albanese 34enne che il 4 febbraio del 2021 era stato fermato dai carabinieri.

All'interno dello sportello dell'auto sulla quale viaggiava era stato rinvenuto oltre un etto di cocaina e altri 100 grammi erano stati sotterrati in un parco lungo fiume. .

Il fermo era nato dopo che l'uomo e altri complici, un connazionale 62enne e cittadino marocchino 27enne, erano stati visti dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Borgo Panigale mentre, con l’aiuto di un badile dissotterravano un barattolo in via Maceri, nei pressi del Torrente Idice a San Lazzaro.

In sede di Giudizio direttissimo, gli arresti, eseguiti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati convalidati e nei confronti dei tre trafficanti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Negli ambienti della droga, il più anziano della "banda", era soprannominato: “Escobar”, uno dei più noti trafficanti della storia. Da quanto si apprende, anche lui aveva sviluppato dei metodi efficaci per evitare di dare nell’occhio e farsi catturare.