Condannato per truffa: catturato in Valsamoggia, deve scontare cinque anni

Deve scontare cinque anni di carcere il pensionato che ieri è stato arrestato dai carabinieri in Valsamoggia. L'uomo, un 75enne pensionato formalmente originario del modenese ma che da dieci anni risiede in Romania, è stato rintracciato in un albergo.

Il 75enne sarebbe rientrato in Italia per sbrigare alcune faccende legate al suo conto corrente italiano, ma non sapeva di essere finito nella banca dati per i mandati di arresto europei. Il pensionato aveva preso alloggio in un albergo della fusone di comuni alle porte di Bologna: non appena registratosi con i documenti, è scattato l'alert e i militari sono andati a prenderlo. Della condanna di cui è oggetto non si sa molto, dal momento che i fatti e anche il procedimento sono accaduti in Romania, ma l'accusa per la quale è stato condannato è quella di truffa. Dopo gli opportuni accertamenti, per il soggetto si sono aperte le porte del carcere.