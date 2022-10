Congresso UIL: sicurezza sul lavoro e pace per il "sindacato del terzo millennio" | VIDEO

Arriva al suo secondo giorno il 18° congresso della UIL, la sigla sindacale guidata dal segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Ospiti a Bologna Fiera, sede del congresso, anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore, l'Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI Matteo Maria Zuppi e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Sicurezza sul lavoro, riduzione del monte ore, crisi energetica, pace e ambiente i temi più discussi. Dal palco del congresso, i delegati sindacali di UIL hanno poi sottolineato il cambiamento nella dicitura sindacale: da "sindacato dei cittadini" si è passati a "sindacato delle persone", superando quindi la dicitura che prevedeva come condizione basilare la cittadinanza. Ora, invece, al centro ci saranno le persone, senza distinzione alcuna. "Ci aspettano sfide terribili grandi e preoccupanti - ha dichiarato dal palco Zuppi - e dobbiamo uscire da una toponomastica che è diventata vecchia e obsoleta, mentre la società di oggi è cambiata. Il segretario Bombardieri prima mi ha detto che il sindacato mette al centro la persona: in un mondo in cui non consumi diventi uno scarto, mettere al centro la persona significa significa mettere al centro la vita, significa che non si può morire di lavoro, significa combattere il precariato e dare dignità alle persone. Perche i ragazzi devono andare all’estero? Questa è la vera sfida. La preoccupazione del futuro è la natalità, e per farlo bisogna garantire lavoro sicuro e accoglienza. Le persone che arrivano non sono nemiche. Questo è guardare al futuro. Infine un pensiero per la pace: facciamo in modo che la guerra finisca con pace e giustizia".