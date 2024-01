Nuovi controlli in Bolognina: arresti per droga e 42 chili di alimenti sequestrati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Proseguono i controlli del quartiere Bolognina disposti dalla Questura con l'impiego di vari equipaggi della Polizia di Stato e Locale.

Da sabato 13 gennaio al 20 gennaio sono state identificate 989 persone, di cui circa 440 stranieri, due gli arrestati, 11 denunciati e sono stati trovati e sequestrati oltre 6 etti di droga (hashish, cocaina ed eroina).

Sono stati controllati anche 153, e contestate 27 infrazioni al Codice della Strada, e oltre 50 esercizi commerciali da parte della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza che ha sequestrato 42 chili di prodotti alimentari.

Nel pomeriggio di ieri, tra via Matteotti e piazza dell'Unità di ieri sera, un ragazzo di 17 anni, cittadino tunisino, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe accoltellato con tre fendenti un connazionale coetaneo.

Gli arresti

Il 16 gennaio, è stato tratto in arresto un cittadino tunisino del 1999 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sono stati denunciati in stato di libertà due uomini per i reati di ricettazione e rapina aggravata.

Il 17 gennaio è stato tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino nigeriano 32enne sempre per spaccio: gli agenti lo hanno visto in via Di Vicenzo mentre prendeva la droga da un cespuglio e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 16 involucri contenenti cocaina del peso di 6 grammi e 2 grammi di eroina. L'uomo era irregolare sul territorio nazionale e aveva diversi precedenti penali e di polizia per la commissione di reati della stessa indole.

Un servizio di controllo analogo era stato disposto due settimane fa, per 4 giorni.

