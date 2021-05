Controlli anti-covid, a spasso in centro e brindisi di mezzanotte: ancora multe

Militari in strada per verificare il rispetto della normativa sugli spostamenti dopo le ore 22:00

Anche ieri, domenica 9 maggio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno proceduto al controllo di cittadini, automobili ed esercizi commerciali per verificare il rispetto della normativa anti-covid sugli spostamenti dopo le ore 22:00.

12 multe sono state elevate in città dai militari del Nucleo Radiomobile: 10 nei confronti di ragazzi che stavano passeggiando per il centro e due a carico di un automobilista, denunciato anche per guida sotto l’influenza dell’alcol e del suo passeggero.

Le altre sanzioni sono state contestate in provincia. A San Lazzaro di Savena, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno sorpreso quattro amici, seduti ai tavolini esterni di un bar che stavano facendo il “brindisi di mezzanotte”. Per i quattro e titolare del locale è scattata la sanzione di 400 euro.