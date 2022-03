Covid, Bordon: "Contagi su ma non ci aspettiamo più ricoveri. Non vaccinati con polmoniti" | VIDEO

In ospedale si pensa a 'bolle covid' in ogni reparto per avere meno impatto sulle degenze ordinarie

"Le problematiche polmonari sono nella maggior parte dei casi legate a persone non vaccinate ed è a queste che rivolgiamo di nuovo l’invito di fare il vaccino. Gli ospedali per ora non sono in sofferenza e non ci aspettiamo che possa accadere nelle prossime settimane".

Con queste parole Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl di Bologna, fa il punto sulla pandemia visto il rialzo dei contagi con oltre mille al giorno nell'area di Bologna.

Reparti covid

Non più reparti dedicati esclusivamente ai pazienti Covid, ma 'bolle' all'interno dei singoli reparti per accogliere i malati che risultano positivi al virus. È questo il modello che delinea per la nuova fase la direttrice del Sant'Orsola, Chiara Gibertoni, come riporta l'agenzia Dire. "Siamo di nuovo di fronte ad una fase diversa di questa pandemia", dice Gibertoni, anche lei a Palazzo D'Accursio per i 30 anni del 118.

"Rispetto all'incremento dei casi - spiega la direttrice dell'Irccs Sant'Orsola - a livello ospedaliero si assiste ad una sostanziale stabilità. Se questo si confermerà nei prossimi giorni, o come prevediamo ci sarà un leggero rialzo della degenza ordinaria, è possibile che si provino ad applicare modelli un po' diversi rispetto alla conversione dei reparti, cercando di limitare l'impatto sugli ospedali non solo con le terapie sul territorio".

Nella sostanza, per quanto riguarda i ricoverati per altre patologie che risultano positivi al Covid, si possono creare "bolle" all'interno dei reperti, "un po' come succede già in altri paesi, per cercare di limitare l'effetto sull'assistenza a tutti gli altri malati. Sono 24 mesi che scontano una offerta sicuramente più contenuta a livello ospedaliero", sottolinea ancora Gibertoni. Ora di tratta di "adeguarsi" alla nuova fase, attingendo anche a "modelli organizzativi diversi".