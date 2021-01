Pianoro, vaccini nella Cra: aderisce il 98 per cento degli ospiti

Una "adesione elevata" per gli anziani ospiti del centro e una "maratona contro il tempo" per vaccinare tutti in un solo giorno. Sono le notizie che arrivano da una cra di PIanoro, Villa Giulia, dove il 98 per cento degli assistiti e l'85 per cento degli operatori si sono vaccinati contro il Covid.

"La profilassi è stata riorganizzata con più aree dedicate alla somministrazione e all’osservazione post vaccino" si legge in una nota della Cra "tutte le operazioni si sono svolte e concluse senza alcun intoppo". L'istituto, che ringrazia anche "il medico e agli infermieri dell’Ausl di Bologna, del Distretto di San Lazzaro di Savena" rende noto che tra 21 giorni "si svolgerà la seconda ed ultima somministrazione del vaccino".

Attrezzato anche uno spazio ad hoc, dove, grazie alla presenza di pareti di plexiglass e la predisposizione di microfoni e interfono, "ospite e familiare possono incontrarsi, vedersi e parlarsi rispettando tutte le procedure di sanificazione". L’accesso per i parenti infatti avviene dell’esterno, escludendo così qualsiasi rischio eventuale di contaminare ospiti e struttura. Ogni accesso avviene previa decisione della Direzione Sanitaria e su appuntamento.