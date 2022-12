Crollo e chiusura Pizza Casa in via Belle Arti: celebrati i "funerali" | FOTO

Una fiaccolata serale per celebrare i "funerali" di Pizza Casa, il locale di via Belle Arti, chiuso dopo il crollo del magazzino, meta di tanti studenti per il costo modico delle pizze.

"Per far fronte all'immenso dolore della comunità felsinea di fronte alla notizia della chiusura di Pizza Casa, un gruppo di studenti universitari ha deciso di organizzare un funerale ufficiale - si legge sui social - si chiedeva Ugo Foscolo: 'All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne confortate di pianto è forse il sonno della morte men duro?'".

Gli organizzatori della fiaccolata che si è tenuta ieri alle 21 con tanto di bara e manifesti mortuari, si rendono conto che questa commemorazione provocatoria "non avrà il potere di far riaprire Pizza Casa, ma permetterà sicuramente a tutti noi, che continuiamo a vivere e mangiare pizza dall'altra parte della serranda chiusa, di sfogare tutto il nostro dolore per la perdita di chi oggi non può più urlare nomi assurdi con cui abbiamo ordinato le pizze alle 3 di notte. Il dolore di chi, leggendo la notizia della morte di Pizza Casa, si è sentito, per un attimo, smarrito. Pizza Casa - ribadiscono - era davvero una casa, e un luogo di comunità e unione per tutti".

Il corteo è partito da Piazza Aldrovandi alle 21:00 di sabato 10 dicembre. La processione passerà per via Petroni, piazza Verdi, Largo Respighi, fino ad arrivare in via delle Belle Arti, davanti a Pizza Casa.

Il crollo

Quello del 23 novembre non sarebbe il primo episodio, quando cioè ha ceduto il magazzino, altri cedimenti - fanno sapere i gestori sui social - si sarebbero verificati anche a ottobre. In totale sarebbero stati quattro e in un paio di occasioni si sarebbero verificati anche con i clienti all'interno, che fortunatamente sono riusciti ad uscire in tempo.

La pizzeria è quindi chiusa e non si sa per quanto tempo.