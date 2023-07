Decreto alluvione, il PD al contrattacco: “No a comuni di serie A e di serie B”

La decisione del Governo di escludere alcuni comuni e alcune zone della città metropolitana di Bologna dal Decreto-legge 61, il cosiddetto “Decreto alluvione”, ha scosso gli animi sia dell’amministrazione comunale che di quella regionale. Già venerdì erano arrivate le prime risposte stizzite da parte di Palazzo d’Accursio, confermate nella mattinata di sabato dal Capo di gabinetto della Città Metropolitana Sergio Lo Giudice e dall’assessora comunale al Commercio Luisa Guidone. A livello regionale, invece, si è mosso Stefano Caliandro, consigliere in viale Aldo Moro e membro della direzione nazionale del Partito Democratico. Caliandro, che in post sul proprio profilo Facebook ha scritto "Non esistono comuni di serie A e di serie B", ha infatti depositato in Regione un’interrogazione affinché i comuni e le zone escluse dal Decreto alluvione vengano integrato nel testo: “L’amministrazione metropolitana si è mobilitata da tempo chiedendo l’inclusione delle aree escluse. Il sindaco metropolitano Matteo Lepore ha scritto a Protezione Civile e Regione affinché metta in campo le azioni necessarie nei confronti del Governo perché vengano inseriti nell’elenco tutte le zone e i Comuni colpiti” scrive Caliandro nell’interrogazione.

“Oltre alla suddetta richiesta – continua il consigliere – c'è stata una ricognizione della Regione, in accordo con il Governo, e i risultati sono stati trasmessi al dipartimento della Protezione Civile e al Governo. La Presidente del Consiglio dei ministri, durante un incontro con la Regione, sembra che avesse dato rassicurazioni riguardo alla integrazione dell'elenco delle aree ammesse, definendolo come provvisorio. Tuttavia – si conclude il testo – in modo inaspettato e senza contestare l'integrazione proposta dalla Regione, il Governo non ha effettuato l'integrazione”.