Dehors in centro, "no" di Confesercenti al progetto in via delle Moline

A poche ore dalla conferenza stampa e dell'annuncio del Comune di Bologna sui nuovi progetti d'area e dei dehors, arriva la risposta di Confesercenti Bologna (Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi) soddisfatta della proroga di ulteriori due anni dei dehors quinquennali, ma è contro le nuove disposizioni suall'area di via delle Moline.

“Siamo disposti al confronto con l’Amministrazione comunale – afferma Massimo Zucchini, Presidente provinciale di Confesercenti Bologna – se volesse realizzare un riequilibrio delle concessioni, una volta terminata la fase dei Dehors-Covid. Se, invece, la linea è quella del ridimensionamento unilaterale, la Giunta Comunale di Bologna sappia che troverà la netta contrarietà di Confesercenti. Sarebbe una scelta sbagliata, sia per le prospettive delle attività commerciali e di pubblico esercizio, che per lo stesso destino turistico conquistato in questi anni dalla città di Bologna. La presenza dei dehors nelle attività di pubblico esercizio del centro storico di

Bologna non sono solo un’esigenza sentita dagli operatori, ma anche una precisa richiesta che ogni giorno viene dai consumatori che hanno sempre più voglia di vivere la città e che pongono sempre maggiore attenzione alla sicurezza sanitaria. Inoltre, c’è anche un tema di pari condizioni di concorrenza tra le attività commerciali, da un lato, e, dall’altro, le manifestazioni e gli eventi che in

molti casi hanno ampi spazi e sono esentati dagli oneri di occupazione di suolo pubblico”.

Come la pensa su via delle Moline

Per l'associazione "Via delle Moline, in particolare, è una strada pedonale. Da questa si accede alla Cittadella Universitaria, da questa si arriva alla centralissima Via Indipendenza. Il suo è un percorso ad altissimo valore turistico. È incomprensibile ridimensionare la

presenza dei dehors, che hanno contribuito a rendere la via più bella e accogliente".

Come la pensa su via Belvedere

Riguardo al Progetto d’Area Mercato delle Erbe (Via Belvedere-San Gervasio) "È stata accolta la maggior parte delle richieste presentate da Confesercenti Bologna - continua Zucchini - L’Associazione è moderatamente soddisfatta. Buono il percorso di condivisione portato avanti con le associazioni di categoria".

- Via delle Moline (Foto archivio) -