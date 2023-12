A Bologna le denunce per maltrattamento e stalking sono in aumento

Sono in crescita i numeri delle denunce, da parte di donne, per maltrattamenti in famiglia e stalking. Lo ha raccontato la dirigente della Divisione Anticrimine Silvia Gentilini, spiegando che questo focus sugli ultimi due mesi è nato dal fatto che “ci è stato chiesto di capire se le denunce erano aumentate dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha scosso le coscienze e forse ha fatto aumentare sensibilità e presa di coscienza. Abbiamo riscontrato anche nella nostra provincia, un aumento delle denunce rispetto al 2022”. Più nel dettaglio, come riporta l’agenzia Dire, le denunce nel mese di novembre 2023 sono state 174, quasi il 5% in più rispetto a novembre 2022. La crescita è ancora più alta per il mese di dicembre del 2023 rispetto al dicembre del 2022: 49 quest’anno, 36 lo scorso anno (+36%).

Secondo Gentilini, i dati testimoniano una certa sensibilità in aumento sul territorio. Per quanto riguarda la prevenzione di questi fenomeni, la dirigente della Divisione Anticrimine cita “lo strumento dell'ammonimento, un provvedimento di natura amministrativa gratuito e veloce, sia particolarmente efficace, come dimostra il fatto che i casi di recidiva sono molto rari tra le persone che lo ricevono”. Gli ammonimenti per violenza domestica sono stati 17 nel 2021, 39 nel 2022 e 31 quest’anno, mentre per lo stalking i dati raccontano di 22 ammonimenti nel 2021, 30 lo scorso anno e 47 quest'anno. Per questo, Gentilini ha detto che nel 2024 continueranno le campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema. “Il contrasto alla violenza di genere resterà una priorità – ha commentato il questore Antonio Sbordone –. È evidente che si deve fare di più, perché i dati, pur positivi, mostrano che ci sono ancora tanti casi di violenza e di maltrattamenti".