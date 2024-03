Alla Dozza una detenuta è morta dopo aver inalato del gas

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una dona di 55 anni, di origine slovacca, detenuta al carcere della Dozza, è morta attorno alle ore 15.30 di oggi dopo aver inalato del gas da una bomboletta che i detenuti usano solitamente per cucinare. A darne notizie è la Uilpa Penitenziaria: “Nel pomeriggio, proprio nel mentre era in corso una visita del Cardinale Matteo Maria Zuppi, una detenuta 55enne di origini slovacche è stata rinvenuta esanime nella sua cella del carcere della Dozza di Bologna per aver inalato del gas dalla bomboletta da campeggio comunemente in uso per la preparazione di cibi e bevande. A nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e dei sanitari. Non è chiaro se si sia trattato di un suicidio o se la reclusa avesse solo intenzione di ‘sniffare’ il gas per procurarsi effetti allucinogeni” scrive sul proprio sito la sigla sindacale. “Di certo, c’è un’altra vita spezzata, che si unisce ai 28 suicidi, 25 fra i ristretti e 3 fra gli agenti, che hanno investito le carceri dall’inizio dell’anno” dice Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

“Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e la premier, Giorgia Meloni, hanno il dovere di fermare la strage in atto. Ascoltino almeno le parole del Presidente Mattarella: organici della polizia penitenziaria, sovraffollamento e assistenza sanitaria sono le priorità. Ammontano a 18mila le unità mancanti alla Polizia penitenziaria e sono 14mila i reclusi oltre la capienza regolamentare, mentre gli ammalati, anche con patologie psichiatriche, finiscono molto spesso per essere abbandonati a sé stessi. Si prenda atto della conclamata emergenza e si vari subito un decreto carceri, quantomeno per affrontare queste primissime urgenze”, conclude De Fazio.