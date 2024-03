Disabilità, dalla boxe al wheelchair hockey: ecco gli SPORTelli nelle Case di Comunità

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tre appuntamenti nelle Case della Comunità per presentare le attività sportive per i cosiddetti "SPORTelli" informativi per l’attività motoria. È una iniziativa dell’Azienda USL di Bologna per le persone con disabilità motoria o sensoriale, interessate a provare o intraprendere una attività motoria/sportiva: ad accoglierle ci sarà un consulente del Cip Comitato Italiano Paralimpico.

Numerose le attività che verranno proposte: dall’arrampicata sportiva, all’escursionismo, al wheelchair hockey, passando per nuoto, pallacanestro, boxe, tennis, equitazione, pallavolo, scherma o tiro con l'arco.

Gli SPORTelli informativi verranno presentati ai cittadini nell’ambito degli Incontri per la Salute, un calendario di appuntamenti per stare sempre un po’ meglio e fare le scelte giuste per la propria salute

Mercoledì 13 marzo dalle 15 alle 16.30 alla Casa della Comunità Navile a Bologna

Venerdì 15 marzo dalle 15 alle 16.30 alla Casa della Comunità Borgo Reno a Bologna

Venerdì 22 marzo dalle 15 alle 16.30 alal Casa della Comunità Reno - Sasso a Casalecchio di Reno

Negli SPORTelli un consulente del CIP accoglierà le persone con disabilità interessate a provare o intraprendere una attività sportiva, ne valuterà potenzialità e attitudini sportive, informerà sull’offerta sportiva del territorio e metterà le persone in contatto con i tecnici e le società sportive.