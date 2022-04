Da domani addio alle mascherine: "Non è un liberi tutti, cittadini sapranno difendersi"

Mentre i contagi non si fermano anche in Emilia-Romagna, da domani scatta l'addio all'obbligo di mascherina in molti luoghi. "Richiamiamo sempre alla responsabilità i cittadini", che comunque "sanno benissimo come difendersi dal Covid".

L'attestato di fiducia arriva da Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, questa mattina a Bologna per un'iniziativa al Policlinico Sant'Orsola. "Che la pandemia non conosca il calendario, nè riconosca i vari decreti che si emanano, è ovvio- sottolinea Donini- la circolazione del virus c'è, ma per fortuna continuiamo ad avere l'argine della vaccinazione: non dimentichiamolo".

Ad oggi "il tasso di ospedalizzazione è molto basso, in particolare per le cure intensive- ricorda l'assessore- siamo intorno al 4%". Questo perchè "le persone vaccinate tendono a non sviluppare la malattia in forma grave nella quasi totalità- afferma Donini- di conseguenza un ulteriore alleggerimento delle misure restrittive era attesa".

Dopodiché, rimarca l'assessore, "i cittadini sanno benissimo come difendersi dal Covid in termini preventivi e anche indossando la mascherina nei momenti in cui dovessero riscontrare maggiori fattori di rischio". In questi due anni, del resto, "non c'è stata solo un'intensa attività legislativa- afferma Donini- ma anche una consapevolezza dei cittadini che sanno bene individuare le misure di precauzione".

Come Regione, quindi, "adotteremo tutte le misure previste dal Governo- garantisce l'assessore- ma richiamando sempre alla responsabilità i cittadini che sanno proteggersi e ridurre il rischio del contagio". Donini ricorda poi che è in corso la quarta dose per la popolazione più vulnerabile. "A loro è consigliata perchè è dimostrato che riduce in maniera totale la malattia grave", afferma l'assessore. (San/ Dire)