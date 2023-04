Spaccio in Appennino, blitz dei Carabinieri: due arresti, via 7 etti di droga e contanti

I Carabinieri della Stazione di Castiglione dei Pepoli hanno arrestato due persone per spaccio, dopo la perquisizione delle abitazioni. di Monzuno e Castiglione. Si tratta di un 34enne italiano e di un cittadino tunisino 28enne.

Alla vista dei Carabinieri, il 34enne ha consegnato un barattolo di vetro, che teneva in frigo, contenente 164 grammi di marijuana, mentre il bilancino di precisione era in bagno, tutto sotto sequestro insieme a 1.570 euro che i militari hanno trovato nel cassetto di un mobile della camera da letto.

Nella seconda abitazione il 28enne tunisino ha consegnato ai Carabinieri sei panetti di hashish del peso complessivo di 533,88 grammi. I militari hanno poi trovato altri quattro frammenti del peso complessivo di 12,75 grammi, una busta in cellophane contenente della cocaina del peso di 14,86 grammi, tre bilance di precisione e 4.300 euro in contanti all’interno di una busta custodita nel cassetto di un mobile della stanza da letto. Durante le operazioni di ricerca, i militari hanno identificato un altro tunisino 27enne, senza fissa dimora, ospite del connazionale arrestato, che è stato denunciato per essere entrato illegalmente nel territorio italiano.

Arrestati dai Carabinieri, il 34enne e il 28enne sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. In data odierna, a seguito della convalida dell’arresto, entrambi sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla p.g..

Ulteriori perquisizioni che hanno portato al sequestro di un’altra modica quantità di sostanza stupefacente, tra cui dei funghetti allucinogeni, sono state eseguite sempre in Appennino a casa di tre italiani individuati quali clienti: una 49enne (con 1 grammo di hashish), una 24enne (in possesso di una fiala di metadone) e una 29enne (con 1 grammo di funghetti allucinogeni). Tutti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.